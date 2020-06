A Premier League volta na quarta-feira, com o Manchester City reabrindo a competição após a quarentena. Em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Arsenal, Pep Guardiola comentou sobre as incertezas neste momento.

"Amanhã veremos o nível da equipe e, a partir daí, veremos o que podemos fazer melhor. Todas as equipes tiveram apenas três semanas, três e meia. É o que é", disse o técnico catalão.

O foco, segundo Guardiola, está na competição nacional. "Sinceramente, não se pensa no Real Madrid ou na Champions League agora. Normalmente não preparo jogos ou idéias pensando muito mais (à frente). Tudo o que estou pensando é no Arsenal. E então como nos recuperamos e jogamos contra Burnley", garantiu.

"Estamos prontos para jogar um jogo, mas três dias após mais um e quatro dias após o outro... não estamos prontos. Temos que fazer um rodizio e usar todos os jogadores. Os jogadores estão naturalmente em boas condições físicas", acrescentou Guardiola.

O comandante do City teve elogios a Mikel Arteta, técnico do Arsenal e seu ex-assistente: "Estou animado para vê-lo novamente - uma das pessoas mais legais que eu já conheci. O jogo pertence aos jogadores. Nós nos conhecemos e ele sabe tudo de nós. Ele é uma parte incrivelmente importante do nosso sucesso recente. Ele nos ajudou a ser quem somos".

No Brasil, a bola rola às 16h15 e tem transmissão da ESPN Brasil. Já em Portugal, o jogo está marcado para as 20h15 e será transmitido pelo Sport TV 2.