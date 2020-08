Ronald Koeman é oficialmente o novo treinador do Barcelona. Após a demissão de Quique Setién, o holandês, que treinava a seleção de seu país, foi o escolhido para reerguer a equipe catalã.

Aos 57 anos, ele chega ao Camp Nou para a sua terceira passagem, a primeira como treinador. Confira o currículo do novo comandante e suas passagens como jogador pelo Barcelona.

Em entrevista durante sua apresentação, Koeman foi perguntado sobre os rumores envolvendo uma suposta saída de Messi e garantiu contar com o argentino, além de disse que deseja manter a "coluna vertebral" da equipe.

"Não sei se tenho que convencê-lo. Claro que é o melhor jogador do mundo e sempre se deseja ter em sua equipe o melhor jogador do mundo. Da minha parte, como treinador, gosto de trabalhar com Messi porque Messi ganha partidas", disse o treinador.

Recém-chegado, o técnico espera falar em breve com o camisa 10. "Se ele der o rendimento que sempre mostrou, ficarei contentíssimo se quiser ficar. Além disso, tem contrato; é jogador do Barcelona. A partir de hoje, é preciso falar com ele, é capitão da equipe. Vamos falar com vários jogadores. Espero que siga mais anos aqui", acrescentou.

Os jornalistas insistiram querendo saber sobre a conversa que Koeman terá com o argentino, que foi assunto poucas horas antes em declaração de Javier Bordas.

"São coisas privadas entre jogador e técnico. Falar com ele sobre o que pensa do Barcelona e se quer seguir. Sou treinador para tomar decisões, mas não por ele nem por outros jogadores. Falta um ano de contrato para Messi, então é jogador do Barcelona".

"É preciso buscar o elenco mais forte possível. Já sei que há jogadores que, em certa idade, podem causar dúvidas sobre o rendimento, mas acredito que é preciso respeitar todos os atletas", disse Koeman.

As saídas da equipe seguiram sendo alvo de perguntas. "Em princípio, não temos que mudar a coluna vertebral. Um jogador com mais de 30 anos não está acabado", afirmou.

Sobre De Jong, o técnico acredita que pode ser usado de outra forma. "Não tem jogado na posição que jogou comigo antes e que joga na Seleção Holandesa. É preciso buscar a melhor posição onde o jogador se sinta mais confortável, porque é assim que terá seu melhor rendimento", analisou.

Coutinho também foi assunto. "É um jogador do Barcelona e, se for para tomar decisões, tomaremos. Sei que, a partir de agora, tenho mais tempo de conhecer melhor os jovens que temos e ele. Acredito que é a hora de dar chance aos jovens e acho que sou holandês nesse sentido: não temos nenhuma dúvida de colocar gente jovem".

O novo técnico do Barcelona ainda se esquivou de pergunta sobre uma possível contratação de Van de Beek e afirmou ter ficado "triste" pelo vexame dos 8 a 2.