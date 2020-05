"Não sou dos piores", diz Setién sobre 'bobinhos' do Barcelona

Quique Setién bateu um papo com seu amigo Ramiro Amarelle, com quem jogava futebol de praia antes de pendurar as chuteiras, e abordou diversos temas.

"A realidade está acima de tudo, mas é verdade que há momentos em que peço o ar do mar, a grama, espaço para correr, mas é o que temos. Minha esposa e eu começamos a assistir aos tutoriais de pessoas que praticam esportes sem equipamentos. Ela está mais em forma do que eu ", disse Setién sobre a quarentena.

Com relação à decisão de ser treinador, Setién lembrou a Cruyff: "Eu nunca pensei que queria treinar, até peguei os certificados sem pensar que queria treinar, mas um dia você encontra Cruyff, acaba em campo e vê que o que você gosta de fazer é o que eles fazem".

Setién admitiu que jogar era "difícil" porque havia uma grande diferença entre o que ele gosta e o que os treinadores querem, mas "eles estão no comando".

"Acabava de me aposentar e já tinha o título de treinador, mas não tinha vontade de treinar. Quando eles me chamaram para jogar futebol de praia, eu nem sabia como se jogava", lembrou-se de seu tempo na areia.

Terminando, Ramiro Amarelle perguntou a Setién sobre sua participação nas tradicionais rodas de exercícios do Barcelona, o chamado 'Bobinho', durante os treinamentos e o técnico disse que há outros piores: "Eu me divirto e não sou dos piores. A bola sempre foi o que me atraiu".