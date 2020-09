"Não tem como não falar do VAR", lamenta Cuca após empate contra o Vasco

Cuca reclamou, mais uma vez, do uso do VAR em partidas do Santos. O time da Vila ficou no empate em 2 a 2 com o Vasco da Gama.

"Não tem como vir aqui e não falar do VAR. Não tem como. Hoje era um dia que eu nem queria vir aqui falar, porque estamos com tanta falta de sorte... Se está o Heber (Roberto Lopes, VAR desta quarta-feira) no domingo passado, ele dá o nosso gol, porque hoje ele não considerou o ombro do jogador do Vasco impedido", disse o treinador.