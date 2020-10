"Não temos desculpas, eles mostraram mais raça"

A volta do futebol trouxe ao Real Madrid sua primeira derrota na temporada. Zidane, após o confronto com o Cádiz, lamentou a atitude de sua equipe no primeiro tempo.

“Eles mostraram mais ritmo, mais raça. Não temos desculpas, foi um mau jogo e devemos dar os parabéns ao Cádiz. Não estamos contentes. É o que pode acontecer no futebol.Foi muito complicado desde o começo e se nos metem dois ou três gols no primeiro tempo, não tem problema. Não há desculpas", disse o treinador em 'Movistar LaLiga'.

O técnico da casa surpreendeu no intervalo ao trocar quatro jogadores. Um deles foi Sergio Ramos, que disse ter "um incômodo" e Zidane quis reservá-lo para compromissos futuros.

Sobre as restantes substituições, garantiu que não as fez “para designar dois ou três jogadores”, embora seja verdade que tal medida está longe de ser normal num jogo.

"O início do jogo é o que mais me preocupa. Custou-nos muito criar oportunidades, é verdade. Mas é consequência do mau início", defendeu o treinador do Real Madrid.

Zidane deixou claro que a derrota não deixará cicatriz. “Vamos tentar fazer as coisas direito. É claro que é um momento ruim, mas vamos tentar mudar isso. Perdemos apenas três pontos. Eles são importantes, mas nada mais. Agora temos que pensar no próximo jogo".