"Não tenho culpa se me compararam com Messi e Cristiano"

Aos 32 anos, Diego Capel decidiu iniciar uma brava aventura no Birkirkara FC de Malta para tratar de recuperar seu bom futebol. Em uma nova Liga, o espanho falou com 'AS' e relembrou seus melhores anos na Espanha.

Com apenas 19 anos, ele conseguiu estrear no time principal do Sevilla. Foi então quando 'Estadio Deportivo' o dedicou uma capa na qual ficou para a memória. "Iguais", foi o título, com fotos de Capel, Cristiano e Messi.

"Me perguntaram aqui sobre minha etapa na Seleção Espanhola, como é jogar a LaLiga e o que significa ter Messi e Cristiano frente-a-frente. Estava em um dos melhores momentos de minha carreira, mas não tenho culpa se me compararam com esses dois jogadores em uma capa", disse ele.

"Foi muito forte, mas sempre tive claro que eles estavam em outro nível. Na Espanha, te colocam em um pedestal muito rapidamente, mas isso não me afetou em nenhum momento", acrescentou Capel, feliz agora em Malta.

O espanhol disse que a princípio estava "um pouco relutante" em ir para o Birkirkara FC, mas agora acha que "ainda há muito a contribuir".

E ainda lançou uma reflexão: "A morte do meu irmão José Antonio Reyes mudou minha perspectiva. Você nunca espera que a vida, que já me tirou Puerta, possa levar a outro companheiro dessa maneira. É por isso que devemos aproveitar cada momento. Em Malta? Sim, mas eu agradeço poder continuar desfrutando desta profissão, que é incrível. Espero poder fazê-lo por muitos mais anos".