"Não tenho dúvidas de que João Félix pode ser Bola de Ouro"

Stefan Savic falou nessa quarta-feira ao portal 'Goal' para analisar a atualidade do Atlético de Madrid, que passa primeiro por Salzburgo. Falou também de João Félix, a quem vê entre os maiores num futuro não muito distante.

“Estamos cientes de que é uma final para nós e para o clube. Sabemos o quanto é importante passar da fase de grupos. Estamos focados, trabalhando muito e vamos ganhar o jogo. Podemos não jogar bem, mas não vamos vamos empatar. Temos que ir para ganhar o jogo e temos uma equipe muito boa e em forma e seria uma pena não passar da fase de grupos", explicou sobre o jogo da Champions League contra os austríacos.

Depois de tantos anos de Diego Pablo Simeone no clube, o montenegrino se surpreende com sua capacidade de se conectar e se reinventar: “Simeone é especial. Nunca vi um treinador que depois de tanto tempo no clube continuasse com o mesmo entusiasmo ou até mais que o primeiro dia".

É com isso que este Atlético que quer aspirar a tudo vai para a luta, embora Savic seja prudente: “Não é um fracasso se não ganharmos a LaLiga, com certeza. Existem outras equipes muito boas. Ninguém pode nos obrigar a vencer nada. A equipe tenta todos os anos conquistar títulos. Esta equipe tem muito potencial, mas ainda é muito cedo para saber como esta temporada vai terminar".

Questionado por João Félix, ele o vê como um 'grande' talento: “É um jogador diferente, algo que não tínhamos no elenco. É ainda um garoto, tem espaço para crescer e tem que deixá-lo sozinho. Escolheu o melhor clube possível para crescer. Um clube que lhe permitirá lutar por títulos. Ele tem um grande futuro e se continuar assim, não tenho dúvidas de que pode ser um grande jogador ou ser Bola de Ouro, mas antes tem que ganhar algo com o clube” .

"Vendo como estamos no campeonato espanhol, nos distanciamos mais do Real Madrid e Barça. Devemos ter cuidado e devemos pensar que o Salzubrgo vai em primeiro. O derby significa muito para o nosso povo", concluiu sobre o jogo contra o Real Madrid no sábado.