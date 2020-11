"Não tenho nem ideia de quando Suárez voltará"

Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, disse não saber quando o atacante uruguaio Luis Suárez retornará à Espanha depois de ter testado positivo para coronavírus na concentração com a Seleção do Uruguai.

"Não tenho ideia de quando ele vai voltar, cabe às federações internacionais de futebol e são elas que têm de resolver esses problemas", disse ele durante um evento realizado no Café Gijón, em Madri.

“Estão agora com todos os nossos médicos trabalhando. Pode-se levá-lo a qualquer lugar, mas acho que a FIFA, a federação uruguaia ou seja lá o que for, tem que ter pelo menos um caderno onde saibam o que fazer a todo momento com cada jogador. O mesmo que a LaLiga tem aqui na Espanha com todas as equipes do campeonato", disse ele.

Cerezo garantiu que fica com João Félix antes de Lionel Messi e falou sobre o duelo do campeonato que vai medir os rojiblancos contra o Barcelona: “Grande jogo, jogo muito importante. Infelizmente temos desfalques devido ao coronavírus mas como sempre vamos tentar entrar para ganhar e jogar bem".