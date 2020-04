"Não ter campeão é um desastre, eu jogo para ganhar títulos"

A Eredivisie acabou. Não há campeão. Não há ascendentes nem rebaixados. É a decisão que a Federação Holandesa de Futebol finalmente tomou após uma reunião telemática com todos os clubes.

Alguns jogadores mostraram a sua indignação com a decisão. Para Ziyech,atacante do Ajax: "se tem que eleger um campeão, é o Ajax". O último a se manifestar foi o capitão 'ajaccied', Dusan Tadinc.

Em uma entrevista ao diário 'AS' o sérvio criticou a decisão da Federação. "Não posso estar contente com a notícia. Não é justo, fizemos uma boa temporada. Jogo futebol para ganhar títulos e partidas, e se conseguimos a vaga na Champions, também devemos ficar com o título", afirmou.

"Eu aceitaria jogar contra o AZ e o vencedor ficaria com o título, mas não ter um campeão é um desastre. Seria bom voltar aos treinos novamente em pequenos grupos como já fazem na Alemanha, mas desde que seja seguro", completou.