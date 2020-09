"Não tinha visto ninguém como Haaland desde o surgimento de Messi e Cristiano"

A explosão de Erling Haaland foi uma verdadeira surpresa no futebol mundial. Sobravam poucos atacantes puros de primeiro nível e o Borussia Dortmund está indo de bom a melhor.

Há apenas um ano ele começou a marcar na Champions League com o RB Salzburg, foi para o Borussia Dortmund e continuou em sintonia com mais uma meia-temporada espetacular. E neste domingo, parece que mesmo tarde, ele fez seu primeiro gol com a Seleção Norueguesa.

Tudo isso com apenas 20 anos, o que faz do atacante um dos projetos mais marcantes do mundo... se é que ainda não pode ser considerado uma realidade. Para Lars Lagerback, o treinador do seu país, Haaland o lembrou de duas feras como Messi e Cristiano Ronaldo, nem mais nem menos.

"Estou nisso há muito tempo e nunca vi alguém se desenvolver tão rápido e tão jovem como ele desde Messi ou Cristiano Ronaldo", disse Lagerback, que o vê como um candidato a um dos melhores do planeta.

"Haaland é um jogador único e tem todas as chances de se tornar um jogador-chave no mundo. Se você o vir no último terço do campo e na área, é onde ele já está absolutamente brilhando", acrescentou.

Onde você vê que ele pode melhorar?: "Talvez precise fazer mais algumas coisas no que diz respeito a se associar, mas com o quão jovem ele é, já está em um nível muito alto. Com as qualidades que você tem e sua personalidade, se puder se livrar das lesões, ele será um das melhores do mundo".