"Não treinei, preferi melhorar minha saúde mental e meditar"

É claro que, em momentos de crise, cada pessoa reage de maneira diferente. E você não poderia esperar uma reação comum de um personagem tão excêntrico quanto Pione Sisto.

Em uma live no Instagram, o dinamarquês do Celta, que está em quarentena depois de voltar de seu país com Fedor Smolov, reconheceu que não levou os exercícios que seu clube pediu muito a sério.

Sisto reconheceu que não treinava de acordo com o plano enviado a ele pelo corpo técnico: "Eu não treinei por muitas razões. Em troca, usei muito tempo para melhorar minha saúde mental. Algo que eu chamaria de meditação".

O atacante tentou se explicar: "Pensei nas coisas que aconteceram e no que terei que enfrentar".

Obviamente, o jogador dinamarquês confessou que, apesar dos problemas enfrentados, ele não quer deixar o Celta. "Há uma razão pela qual ainda estou aqui. Pessoalmente, acho que posso continuar crescendo no Celta. Sei disso pela ambição do clube, pelo treinador que temos e também pela qualidade dos meus companheiros de equipe", disse na rede social.