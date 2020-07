"Não trocaria minha vida pela de Neymar"

John Guidetti é um homem feliz. O atacante, que pertence ao Alavés, perdeu destaque na LaLiga nos últimos anos, mas, apesar disso, não trocaria sua vida pela de Neymar.

O sueco foi franco quando falou do brasileiro. "Neymar é de 92, como eu. Ele joga no PSG, mas nunca mudaria minha vida pela dele", disse o atacante do 'SVT Sport'.

Guidetti explicou por que fez tal declaração. "Tenho os melhores amigos, a melhor família, a melhor vida. Amo a minha vida e não a trocaria pela de outra pessoa", disse o sueco.

O atacante falou de seus planos para o futuro depois de ser emprestado no Hannover 96. "Estou em forma. Não quero mais ser um reserva, o que quero é jogar. Você só precisa olhar para os times pelos quais joguei", explicou.

Guidetti garantiu que ele tem pelo menos mais dez anos como profissional. "Eles vão dizer o que querem, mas a todos os times que eu vou estão indo bem", disse o atacante sueco.