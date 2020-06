Cristiano Ronaldo já não está entre os jogadores com maior valor de mercado do mundo. Os dados de ProFootballDB, laboratório de datos de 'BeSoccer', confirmam isso: nem ele, nem Messi estão no alto da lista. Questionado por isso, Nagelsmann, treinador do RB Leipzig, respondeu.

"Não vejo Cristiano jogar há três meses, antes ele ainda era bom. Sem dúvida. É interessante ver quais os especialistas que fizeram essa lista. Esse é o ponto um. Ponto dois: a Série A ainda vai recomeçar, vamos ver a Juventus e depois fazemos uma avaliação" analisou.

"Pessoalmente, acho que ele ainda é muito bom. Por vezes vejo as suas publicações no Instagram e continuo achando que é bastante ambicioso. Quando vejo o abdômen de Ronaldo, que não se compara ao meu, que ainda assim é bom, percebo que continua ambicioso", concluiu

Nessa temporada, Cristiano marcou 25 gols em 32 jogos, sendo titular em todos. Aos 34 anos, o luso caminha para superar os seus números do curso anterior.