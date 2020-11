"Não vou fazer promessas que não possa cumprir"

O Olympique de Lyon venceu o Saint-Étienne por 2 a 1, apesar de ter sofrido novamente para fazer uma partida sem falhas. Continua um pouco indefinida a Ligue 1 e Memphis Depay falou com 'Téléfoot' sobre os sentimentos decepcionantes que a equipe exala.

"O título deve ser o nosso principal objetivo, mas não posso dizer tudo o que penso ou vejo. Há coisas sobre as quais não posso falar", disse o jogador holandês de forma surpreendente, que chegou com a ideia de lutar para ganhar o campeonato francês e o Lyon não tem estado perto de tal conquista.

"O Lyon é um grande clube e os jogadores que vêm têm que perceber isso. Eles vêm aqui para ganhar troféus e as contratações devem ter essa mentalidade", disse o jogador de 26 anos, claramente incomodado.

Quanto ao seu futuro, com o Barcelona e outros clubes italianos sempre a zelar por ele, Depay não quis prometer nada aos torcedores do Lyon: "Não vou fazer promessas que não tenho a certeza de cumprir. Devemos aproveitar o fato de eu ainda estar aqui".

Depois de um verão em que esteve muito perto de chegar ao Barça, Depay foi forçado a ficar no Lyon devido à economia azul-grana. Os 'culés' pretendem tentar novamente sua contratação no mercado de inverno ou, se for o caso, tentarão amarrá-lo a custo zero em junho de 2021.