Napoli ajudará seus empregados demitidos

O Napoli foi a primeira equipe a ingressar na 'cassa integrazione', uma medida proposta pelo governo italiano para reduzir os salários de seus funcionários. Mas estes não serão abandonados pelos jogadores.

Segundo o 'La Repubblica', a equipe liderada por Gennaro Gattuso ajudará todos os funcionários cujos salários sejam reduzidos por essa medida, semelhante ao ERTE (demissão temporária) na Espanha.

Dessa forma, os funcionários do clube receberão 80% de seu salário. Os 20% restantes serão complementados pelos jogadores de futebol e pela equipe técnica do Napoli, como um gesto com as pessoas que os ajudam dia após dia.

Segundo a fonte citada, a ideia veio do próprio Gattuso e de Gristiano Giuntoli, diretor de esportes da equipe Transalpina, e contou com o apoio de todos os jogadores da equipe.

O Napoli foi a primeira equipe a realizar a 'cassa integrazione' na Serie A, um movimento que também receberá Roma e Sampdoria devido à crise causada pelo COVID-19.