Napoli quase confirma a ida de Milik ao Olympique de Marselha

Diretor esportivo do Napoli confirmou as negociações. AFP

Cristiano Giuntoli, diretor esportivo do Napoli, confirmou antes do jogo contra a Fiorentina que está negociando com o Olympique de Marselha por Arkadiusz Milik. Pelo jeito como falou dos franceses, dá a entender que o acordo está quase concluído.