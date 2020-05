Napoli dá 20 dias para Milik decidir seu futuro

De Laurentiis, presidente do Napoli, está cansado dos rumores sobre Milik. Times como o Atlético de Madrid ou a Juventus soam dia após dia como possíveis destinos.

O portal 'Mundo Deportivo' alega que a entidade italiana fez uma proposta de renovação para Milik. Seu contrato expira em 2021.

Isso significa que, se Milik não quiser renovar, o time napolitano estaria ante sua última oportunidade de ganhar dinheiro com sua venda no mercado de verão. No próximo verão, seria totalmente gratuito... e eles querem evitar isso a todo custo.

Por esse motivo, o Napoli daria a Milik um ultimato: o jogador deve decidir o que fazer com seu futuro dentro de um período máximo de 20 dias.

Se não quiser aceitar a proposta do clube de Nápoles, eles o venderão, mas não planejam dar o jogador de graça. 50 milhões de euros é o preço fixado pelo jogador.