Napoli derrota a Roma com doblete de Mertens

Vitória fora do Napoli contra a Roma (0-2), que não foi páreo para a equipe comandada por Gattuso. O jogo começou com inúmeras jogadas perigosas para ambas as equipes e o primeiro gol poderia acontecer para qualquer um dos lados.

No entanto, Mertens foi o primeiro a desequilibrar após um gol de falta feito com maestria e em que o goleiro da Roma, Pau López, nada pôde fazer.

A equipe comandada por Fonseca não abaixou a cabeça e procurou com insistência traspor o gol defendido por Ospina. Mas foram apenas sete minutos depois quando, novamente, o jogador belga aumentou a vantagem no placar com o segundo gol.

Com o resultado de 2 a 0 favorável ao time napolitano, os primeiros 45 minutos chegaram ao fim.

O segundo tempo começou com um pouco mais de intensidade, principalmente da equipe local. Pedro teve a chance mais clara para os locais, mas seu chute saiu ao lado do gol defendido por Ospina.

O placar não mudou mais, para nenhum dos lados. O Napoli somou uma importante vitória fora de casa que os manteve em posições para a Liga Europa, três pontos à frente. precisamente, de seu rival da noite.