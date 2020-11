Napoli e Roma, as alegrias italianas da noite

Em noite de decepção do Milan, a Roma e o Napoli conquistaram seus três pontos. O destaque postivo é do time da capital, que goleou o Rijek por 5 a 0.

A equipe comandada pelo português Paulo Fonseca teve protagonismo de Borja Mayoral, que marcou dois dos gols. Henrikh Mkhitaryan, Pedro Rodríguez e o brasileiro Ibañez completaram o placar.

O resultado deixa a Roma isolada na liderança do grupo A após três rodadas. Com sete pontos, os italianos se distanciaram de Young Boys (quatro), Cluj (quatro) e CSKA (um).

Na Croácia, o Napoli derrotou o Rijeka por 2 a 1 com gols de Diego Demme e Braut (contra), em virada após Muric abrir o placar para os anfitriões. No grupo F, o time napolitano soma seis pontos e divide a liderança com AZ Alkmaar e Real Sociedade.

A próxima rodada da Europa League está marcada para o dia 26 de novembro, quando iniciam as disputas dos jogos de volta em cada grupo e os duelos desta noite voltam a se repetir.