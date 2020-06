Napoli está de olho em Gabriel e Osimhen

O Napoli está de olho na Ligue 1. A equipe treinada por Gennaro Gattuso quer assumir a dupla do Lille formada por Gabriel Magalhães e Victor Osimen.

O jornal 'Le10Sport' informou que a intenção do clube italiano é ficar à frente do Chelsea na corrida para conquistar Osimhen, alvo do s'blues'. Ele também é alvo de Tottenham, Arsenal, Leicester e Everton, entre outros.

O Lille já teria recebido uma oferta de até 85 milhões de euros por Osimhen, uma proposta irrefutável que, no momento, não tem nome ou sobrenome.

Para convencer Lille, o clube de Nápoles está disposto a fazer um esforço e também contratar Gabriel Magalhães, o brasileiro que está na órbita do Real Madrid.

A equipe italiana quer aproveitar a intenção de levar Osimhen, por quem teria que pagar um mínimo de 55 milhões de euros, para adicionar Gabriel à sua defesa.