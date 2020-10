Napoli está proibido de viajar a Turim por conta dos positivos de Elmas e Zielinsk

Más notícias para o Napoli, duas notícias. Por um lado, o positivo para coronavírus de Elmas foi confirmado, então já são dois os jogadores com coronavírus. E a outra notícia é que a ASL proibiu a viagem da expedição napolitana a Turim para jogar contra a Juventus.

Conforme relatado por 'La Gazzetta dello Sport', já existem dois casos no Napoli. Ao de Zielinski foi somado o positivo de Elmas. E isso coloca em sério perigo a disputa da partida contra a Juventus.

Porque a ASL, a agência de saúde local e as autoridades de saúde italianas, vetaram a equipe de Gattuso de viajar para Torino. A expedição estava programada para decolar de Nápoles às 19h, mas não decolou.

Ambos os clubes estariam em negociações com as autoridades para ver o que fazer. A ASL impôs 14 dias de isolamento e quarentena à equipe e à comissão técnica do Napoli, embora isso possa variar, dependendo de como a situação evolui, já que os jogadores são submetidos a controles constantes.

Os referidos meios de comunicação informam que nesta manhã de domingo jogadores e técnicos poderão fazer novos testes, mas como o jogo está marcado para as 20h45, o adiamento parece inevitável, porque esta semana tem Data FIFA e não pode ser transferido o jogo para segunda-feira.