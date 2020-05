Napoli, Lazio, Roma e Sassuolo, os primeiros a treinar

Napoli, Lazio, Roma e Sassuolo receberam autorização das autoridades de saúde para retomarem os treinamentos. Para isso, deverão respeitar medidas de segurança que minimizem os riscos de contágio do coronavírus.

Os exercícios nos centros de treinamentos de cada clube deverão, inicialmente, ocorrer de forma individual. Essa é uma das regras determinadas pelo governo, que autorizou a volta das atividades esportivas a partir de 4 de maio.

As autoridades locais, no entanto, ainda não permitem o uso dos espaços internos dos centros de treinamento nessas áreas com prática esportiva permitida.

Por enquanto, não haverá treinos em grupos nem contato entre os profissionais, que terão horários separados de trabalho.