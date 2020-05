Napoli pede 40 milhões à Juventus por Milik

A Juventus procura possíveis reforços no ataque para a próxima temporada. Um deles pode ser Arkadiusz Milik, atacante polonês do Napoli, equipe que não pretende facilitar a saída do jogador.

Embora o contrato termine em 2021 e a pandemia diminua o valor de mercado dos jogadores de futebol, o Napoli não quer menos de 40 milhões de euros para deixar Milik sair, segundo informação de 'Tuttosport'.

A Juventus, para contratá-lo, está procurando fórmulas diferentes do que ter que pagar toda a quantia. Uma delas seria usar Cristian Romero, zagueiro emprestado ao Genova, como moeda de troca na oparação.

Mas Milik não é a única opção que a Juventus pensa reforçar seu ataque. Também na Série A, Federico Chiesa, da Fiorentina, também interessa.