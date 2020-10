Napoli procura lateral-esquerdo... no Espanyol!

No Espanyol, estão felizes com seu início de temporada em 2020-21. Eles começam como líderes da Segunda Divisão com 16 pontos.

E nas primeiras partidas, alguns jogadores estão com um desempenho excelente. Adriá Pedrosa, por exemplo, tem despertado o interesse de grandes equipes ao redor do mundo.

O último a entrar na lista de pretendentes de Adriá Pedrosa, segundo 'CalcioMercato', teria sido o Napoli. O clube italiano estaria seguindo a pista do jogador 'perico'.

A equipe napolitana estaria à procura de um lateral e Adrià Pedrosa tem todas as características de defesa que o clube transalpino procura no mercado. O clube catalão promete fazer tudo ao seu alcance para não deixá-lo sair. Resta saber se este suposto interesse se mantém e, em qualquer caso, se chega à mesa do Espanyol uma oferta firme por Adrià Pedrosa nas próximas edições do mercado.