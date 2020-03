Napoli quer voltar a treinar no dia de 23 de março... poderá?

Napoli, rival do Barcelona na Liga dos Campeões, planeja retomar suas sessões de treinamento em 23 de março, depois de vários dias em que jogadores ficaram confinados em suas casas devido à epidemia de coronavírus.

"O SSC Napoli comunica que a equipe retomará o treinamento na segunda-feira, 23 de março, no centro esportivo, com uma sessão matinal", disse a equipe napolitana em comunicado oficial no site.

O técnico, Gennaro Gattuso, liderou sua última sessão de treinos na sexta-feira passada no centro esportivo Castel Volturno e foi posteriormente interrompido pelo clube devido à emergência do coronavírus, que já causou mais de 2.000 mortes na Itália.

Apesar do fato de que na semana passada muitas equipes italianas suspenderam seus treinos, o Napoli continuou citando seus jogadores, já que o jogo de volta das oitavas-de-final da Liga dos Campeões contra o Barcelona em Camp Nou ainda não havia sido adiado.

Os jogadores napolitanos receberam instruções da equipe técnica sobre os exercícios a serem realizados em suas casas e Gattuso planeja voltar ao trabalho em equipe a partir da próxima segunda-feira.

Por enquanto, o governo ordenou o fechamento de todas as empresas, exceto farmácias e supermercados, na tentativa de reduzir contágios.