Napoli homenageará Maradona hoje com camisa que já havia preparado!

Quarta-feira, 25 de novembro de 2020 será uma data que ficará para sempre nos calendários e livros de futebol que serão publicados a partir de agora. Foi nesse dia que Diego Armando Maradona se tornou um mito e se tornou mais uma lenda com a trágica notícia de sua morte.

O coração de Diego parou em sua casa em Tigre e não conseguiu ser reanimado. Desde então, milhares de pessoas quiseram se despedir do camisa 10 na Casa Rosada, onde o corpo do eterno jogador de futebol foi velado. As mensagens e as homenagens continuam acontecendo e não há como deixar de lembrar dele.

O Napoli é uma das equipes que mais sofreu com a perda de Maradona e o clube revelou uma história que inevitavelmente arrepia. A entidade italiana estava preparando uma grande homenagem a Diego Armando Maradona e foi pensada para que ele mesmo pudesse ver e vivenciar.

O clube revelou que há um ano começou a pensar em criar uma camisa em conjunto com a Kappa, a marca que veste a equipe, uma camisa especial que vai recordar a sua querida Argentina e a sua grande relação com o Napoli.

"Juntos, esperávamos que Diego pudesse ver, talvez usá-lo e se empolgar conosco", especificou o Napoli.

Curiosamente, a apresentação da camisa já foi acertada e fechada para vesti-la no jogo deste domingo contra a Roma. Se antes o gesto tinha um valor grande, agora vai ser multiplicado por mil.

“A apresentação do novo uniforme já estava acertada para a nona rodada do campeonato, por ocasião do jogo SSC Napoli x Roma. O uniforme que os jogadores vão usar esta noite terá um significado ainda maior do que inicialmente imaginávamos”, finalizou o Napoli.

Diego Armando Maradona não poderá vestir a camisa que a equipe de Nápoles preparou para ele, mas certamente a verá de cima e de onde estiver ao lado de uma bola de futebol. Sua morte chegou apenas alguns dias antes deste domingo, 29 de novembro.