VÍDEO: Napoli treina nos Países Baixos para buscar vaga da Liga Europa

O Napoli visita o AZ Alkmaar nesta quinta-feira pela quinta rodada da fase de grupos da Liga Europa e tenta uma revanche após perder por 1 a 0 em casa no duelo de ida. Líder do grupo F, o time italiano soma nove pontos e se classificará com uma rodada de antecedência caso vença nos Países Baixos.

Com sete pontos, o adversáio desta noite divide o segundo lugar com a Real Sociedad. Sem pontuar, o Rijeka (Croácia) é o lanterna. Confira no vídeo acima o último treinamento do time comandado por Gennaro Gattuso antes do jogo desta quinta-feira.