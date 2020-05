Napoli vai segurar Mertens até 2022

A saída de Dries Mertens do Napoli parecia próxima. O contrato termina em 30 de junho deste ano, quando ele ficaria livre para negociar com outra equipe. No entanto, sua continuidade está próxima.

A informação publicada por 'Sky Sport' aponta que o Napoli já teria chegado a um acordo com Mertens para estender o vínculo até 2022. Boa notícia para a torcida, pois é um de seus jogadores mais importantes.

A reportagem afirma que a oferta de quatro milhões de euros por temporada foram fundamentais para a permanência, mesma quantia que a Inter de Milão propôs.

Dessa forma, Gattuso garante que ele continue fazendo a diferença em seus esquemas, deixando de reforçar um rival direto como a Inter.