Nas últimas 11 rodadas dos últimos 10 anos... o Barça superou o Real Madrid

Nas dez temporadas anteriores, o Barcelona somou, em média, mais pontos que o Real Madrid nas últimas onze rodadas da LaLiga (os que ainda estão por disputar) e, em sete das dez edições, a equipe catalã acumulou uma pontuação mais alta que o Real neste trecho final de campeonato.

O Barça obteve 259 dos 330 pontos possíveis e o Real Madrid, 255. Isso representa, respectivamente, uma média de 28,5 e 28,1 de um total de 33 pontos possíveis por temporada.

Mas se a média dos merengues está tão próxima da do Barça, é graças aos recordes da temporada 2015-16, quando o Barça marcou apenas 21 pontos nos últimos onze jogos da Liga e o Real Madrid conquistou 33, única vez em que uma das duas equipes não deixou escapar nenhum ponto nesta seção de competição na última década.

De qualquer forma, o retorno não ajudou a equipe de Zinedine Zidane a conquistar o título e o Barça, sob as ordens de Luis Enrique, se proclamou campeão em Los Cármenes na última rodada.

O Real Madrid também somou mais pontos que seu rival máximo na 2017-18 (22 a 21) e na 2010-11 (25 a 22). Nos dois casos, o Barça também foi o time que conquistou o título.

No restante das temporadas, o domínio foi do Barça, começando pelo último, quando os catalães somaram 24 pontos e o Real Madrid apenas 17, o pior registro das duas equipes nas últimas dez temporadas. O Barcelona foi campeão de uma Liga que foi decidida com antecedência.

Em 2016-17, o Barça somou 30 pontos contra 28 do Real Madrid, que conquistaram o título; em 2014-15, o resultado foi de 29 a 28 e o Barça foi campeão; em 2013-14, os azul-grana venceram os merengues por 24 a 20, mas o Atlético de Madrid no Camp Nou foi quem conquistou o título; Em 2012-13, o Barça venceu por 29 a 27 e foi campeão; Em 2011-2012, os catalães venceram por 28 a 27, mas não puderam evitar o título merengue. Em 2009-10, também o fizeram por 31 a 28 e o campeonato foi para o Barça.

Atualmente, com 11 jogos pela frente, o Barça está dois pontos à frente do Real Madrid no topo da Liga. Apenas dois casos dos últimos dez serviriam para que os de Zidane fossem campeões: a temporada 2015-16 e a temporada 2010-11.

Pontos adicionados por ambas as equipes nos últimos 11 dias:

2018-19: Barça 24 pontos em 33 possíveis e Real Madrid 17

2017-18: Real Madrid 22 e Barça 21

2016-17: Barça 30 e Real Madrid 28

2015-16: Real Madrid 33 e Barça 21

2014-15: Barça 29 e Real Madrid 28

2013-14: Barça 24 e Real Madrid 20

2012-13: Barça 29 e Real Madrid 27

2011-12: Barça 28 e Real Madrid 27

2010-11: Real Madrid 25 e Barça 22

2009-10: Barça 31 e Real Madrid 28.