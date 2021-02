Natanael renova contrato com o Coritiba: "Muito feliz"

Natanael renovou seu contrato com o Coritiba e deve vestir a camisa coxa-branca até dezembro de 2025.

"Tem sido um momento muito bom, de experiência e aprendizado. Estou muito feliz por estar renovando com o clube que me deu toda a estrutura, que me deu toda a estrutura necessária, a oportunidade de jogar como profissional. Espero conquistar muitos títulos com essa camisa", comemorou o jogador.

Natural de Braganey, ele chegou ao clube em 2016, na categoria Sub-14, e chegou a morar no alojamento do Couto Pereira 2020.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista concedida pelo lateral direito de 19 anos após assinar o contrato.