Nathan Aké: quem é o possível reforço do City?

O Manchester City está próximo de acertar com um novo zagueiro para a próxima temporada. Trata-se de Nathan Aké, holandês de 25 anos que defende o Bournemouth desde 2017. Com o rebaixamento do time, a saída do promissor defensor era dada como certa.

Para contar com o holandês, os citizens devem desembolsar cerca de 40 milhões de libras (R$ 270 milhões). Para a confirmação do acordo, faltam apenas detalhes no contrato do jogador. O anúncio deve ser feito nos próximos dias.

Caso seja confirmada a contratação de Aké, ele será o segundo reforço do time de Pep Guardiola para a campanha de 2020/21. Ferran Torres, ponta espanhol, já fechou com o clube - o anúncio oficial ainda não foi feito.

O City ainda deve buscar a contratação de outros jogadores para a defesa. Kalidou Koulibaly, do Napoli, e Diego Carlos, do Sevilla e com o interesse de outros grandes clubes europeus, estão no radar de Guardiola.

Quem é Nathan Aké?

A reputação do zagueiro é muito boa na Inglaterra. Ele surgiu para o futebol nas categorias do Chelsea, time pelo qual fez seus primeiros jogos como profissional. Porém, não recebeu muitas oportunidades no time de Stamford Bridge e foi emprestado para diversos clubes.

Após passagens por Reading, Watford e Bournemouth, este último clube o contratou em definitivo por mais de 20 milhões de euros. Em 121 jogos pelo time, marcou 11 gols e deu seis assistências, mesmo sendo zagueiro.

Pela seleção da Holanda, Aké soma 11 jogos desde sua estreia em 2017. Podendo também atuar na lateral-esquerda, Guardiola ganha um novo coringa para a defesa, como volante/zagueiro Fernandinho e o lateral/meia Oleksandr Zinchenko.