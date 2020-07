Atlético-MG: dispensas e reforços para o restante da temporada

Após resultados negativos no início da temporada, Jorge Sampaoli e Alexandre Mattos chegaram para mudar o Atlético-MG de patamar. Com isso, o que a torcida já esperava começou a acontecer: uma grande reformulação no elenco e novos reforços chegando na equipe.

Mesmo com a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, o novo diretor de futebol afirmou que o clube seguiria contratando para montar uma equipe competitiva e brigar de frente com os melhores times do Brasil.

Mas para que os reforços pudessem chegar, o Galo precisou dispensar uma série de jogadores, aliviando a folha salarial e abrindo espaço para os nomes pedidos por Sampaoli.

Até o momento, 12 jogadores já deixaram a equipe, seis deles do time profissional, e outros podem ter o mesmo destino. Do outro lado, sete atletas já foram contratados e outros nomes seguem no radar do Atlético.

E o Atlético-MG tem um reforço que já estava no elenco: Nathan, emprestado pelo Chelsea ao clube mineiro em 2018, agradou a Sampaoli nos treinos e sua contratação em definitivo foi anunciada.

O meia de 24 anos tinha um passe pré-fixado de 6 milhões de euros, mas os Blues e o Galo acertaram a permanência do jogador por 3 milhões de euros - cerca de R$ 17 milhões na cotação atual.

Nathan assinou contrato com o Atlético até o final de 2024. Seu nome é bem visto pelos investidores, que acreditam no potencial de revenda do atleta, ainda jovem e em crescimento com Jorge Sampaoli.

Outra recente contratação do Atlético-MG é o atacante Keno, ex-Palmeiras que estava no Pyramids, do Egito. O novo reforço do Galo foi confirmado e chega como mais um nome importante para compor o ataque da equipe de Sampaoli.

Inicialmente, o valor pedido pelo Pyramids girava na casa dos dez milhões de euros. Porém, o Galo conseguiu reduzir bastante o valor e fechou o negócio por aproximadamente 2,5 milhões de dólares (R$ 13,4 milhões).

Keno estava na mira do Atlético-MG desde o ano passado. Sampaoli também colocou o atacante como sua primeira opção para o setor ofensivo. Agora, ele se junta a Marrony, Alan Franco, Léo Sena, Bueno e Junior Alonso no pacote de reforços do Galo.

Enquanto uns saem…

Desde o início da paralisação do futebol, o Atlético-MG já encerrou vínculo com 12 jogadores do elenco. Alguns deles eram da equipe profissional: Patric, Lucas Cândido, Alex Silva, Élder Santana e Dodô. Os outros seis nomes não eram conhecidos do torcedor e faziam parte de equipes de base do clube. Mas as dispensas não param por aí.

Além dos jogadores que já deixaram o time, outros atletas mais consagrados também estão de saída.

Ricardo Oliveira, Franco Di Santo, Mansur e Clayton têm contrato válido até o final de 2020, mas não serão utilizados por Jorge Sampaoli. O Atlético pretende rescindir com os jogadores, mas as conversas foram atrapalhadas por conta dos salários em atraso. O clube também não descarta emprestar os atletas até o fim da temporada e trabalha para que as situações sejam resolvidas o quanto antes.

Além deles, Edinho e Zé Welison são outros jogadores que não constam nos planos do treinador. No caso da dupla, no entanto, seus contratos são válidos até junho e dezembro de 2023, respectivamente, e, assim, uma rescisão fica inviável. A equipe trabalha para emprestar os atletas.

Outro nome importante que pode deixar o Atlético é Juan Cazares. Segundo informações da UOL, o equatoriano já afirmou, por meio de seu empresário, Jorge Marino, que não pretende ficar no Galo. Assim, com a concordância de Sampaoli, a tendência é que o meia-atacante seja negociado.

...outros chegam