O Barcelona dominou a posse de bola e insistiu no ataque do início ao fim, mas conseguiu apenas um empate em 1 a 1 na casa do Paris Saint-Germain, que venceu por 5 a 2 no placar agregado e avançou para as quartas de final da Champions League.

No vídeo acima, você confere as palavras do goleiro Keylor Navas, onde ele analisou o empate.