Ndidi, objetivo do PSG para o meio de campo

O PSG quer reforçar o seu meio de campo e para isso colocou os seus olhos na Premier League. No Leicester, o destaque é Wilfred Ndidi, novo alvo do clube de Paris.

De acordo com a 'ESPN', o jogador dos 'foxes' aparece em uma lista de três candidatos para reforçar o PSG, ao lado de nomes como Lorenzo Pellegrini e Thomas Partey.

O Leicester taxou o meia em um valor superior aos 50 milhões de euros. A contratação do nigeriano por parte dos franceses faria com que Thomas Partey ficasse no Atlético de Madrid.

Ndidi chegou ao Leicester em janeiro de 2016 procedente do Genk. Desde o primeiro momento tomou conta do meio de campo, sendo uma peça importante para Brendan Rodgers.