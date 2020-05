Ndombele abre a porta de saída para ir ao Barça

Tanguy Ndombele está na agenda do Barcelona, ​​que está se esforçando para considerar seriamente contratá-lo. Enquanto isso, o entorno do jogador abriu as portas para uma mudança de cenário, apesar de estar no Tottenham há apenas um ano.

'Sky Sports', baseando-se no entorno do meio-campista francês, admitiu que o jogador estaria disposto a deixar o clube de Londres. "Embora ele não tenha problemas com os 'spurs' ou com o técnico José Mourinho, Ndombele atualmente está inquieto após um início difícil da Premier League", disse a informação.

No entanto, é público que não há uma harmonia muito boa entre o técnico português e Ndombele, daí o jogador cogita a partida, ainda mais sabendo que Barça está seguindo seus passos.

Também é verdade que a mudança da Ligue 1 para a Premier League não foi boa para o internacional francês, que atuou em 27 jogos este ano, embora tenha sido o titular em apenas 17 deles.

Obviamente, não seria uma operação fácil, já que o Tottenham pagou 60 milhões por ele no verão passado. O Barça, no entanto, consideraria incluir jogadores na operação para torná-la mais barata.