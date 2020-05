Ndombele muda de ideia e deixa o Barça para trás

O Barcelona pode parar de sonhar com Tanguy Ndombele. Conforme relatado pelo 'The Telegraph', o jogador do Tottenham mudou de ideia e pretende permanecer no time de Londres.

Uma mudança drástica de direção para um jogador de futebol que estava na porta de sáida por ter criticado José Mourinho nas últimas semanas. Apesar disso, o francês quer continuar no Tottenham.

As informações que o colocaram fora de Londres tornaram o Barcelona interessado em um dos melhores jogadores da Ligue 1 2018-19.

A isto se acrescenta que Ndombele teve uma falta de adaptação em seu primeiro ano na Premier League. O francês quer mostrar que pode se encaixar na competição britânica e fazê-lo no clube que apostou nele no verão de 2019.

Ndombele quer aproveitar o intervalo para recarregar as baterias e convencer um de seus detratores, José Mourinho. Depende do relacionamento deles que ambos possam ter sucesso na Premier League.

Um passo atrás no mercado de Barcelona, ​​que busca peças para melhorar a equipe para a próxima temporada e com a desvantagem da crise econômica causada pelo COVID-19.