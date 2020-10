Ndombele rebate as críticas de Mourinho

A relação entre o treinador do Tottenham, José Mourinho e o meia Tanguy Ndombele não é das melhores. O luso já criticou o seu comandado em algumas oportunidades e alguns clubes chegaram a se interessar por ele.

No entanto, parece que tudo já foi superado. Em declarações a 'Sky Sports', o francês falou sobre o assunto e não pareceu magoado com o técnico.

"As palavras dele não me machucam. Elas também não me motivam. Foi apenas algo que assimilei e aceitei. Claro que não é algo que você gosta de ouvir, mas foi assim na temporada passada e estamos olhando para o futuro. Eu não acho que vimos o melhor do Ndombélé ainda. Estou no caminho, mas tem muito mais por vir", disse.

Ndombele foi a contratação mais cara do Tottenham em 2019 e Mourinho disse que esperava mais do jogador após uma temporada de adaptação ao futebol inglês. O meia falou sobre as diferenças entre as duas competições.

"Me sinto melhor porque joguei vários jogos consecutivos. É bom para um jogador ter ritmo e ficar em forma. A grande diferença é a intensidade. Não tinha a cabeça no lugar certo na temporada passada, este ano será muito melhor”