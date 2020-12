Negociação avança, e Hulk dá prioridade ao Palmeiras

A negociação entre Palmeiras e Hulk avançou nesta semana. O portal 'Goal' apurou que o Verdão começou oferecendo um contrato válido por duas temporadas para o veterano atacante. A primeira resposta foi positiva.

Livre no mercado a partir do fim de dezembro, quando termina seu vínculo com o Shanghai SIPG, da China, o goleador brasileiro avisou que, neste momento, a prioridade é voltar para o Brasi. Quer ficar mais próximo da família em São Paulo.

Aos 34 anos, Hulk tem também conversas em andamento com Porto, de Portugal, e Al Hilal, da Arábia Saudita. Em novas discussões com familiares e pessoas próximas, revelou que tem a preferência pelo Palmeiras.

Torcedor palmeirense, o atacante passou a mesma paixão para os filhos. A favor do Verdão está também a longa amizade do jogador com o coordenador das categorias de base, João Paulo Sampaio. Ambos trabalharam juntos no Vitória.

Nos bastidores da Academia de Futebol, o agora ex-camisa 10 do Shanghai SIPG é visto como um trunfo para potencializar a futura candidatura à presidência de Leila Pereira, que vai contar em 2021 com o apoio do atual mandatário Maurício Galiotte. A dona da patrocinadora Crefisa pode oferecer um salário de até 4 milhões de euros (R$ 24,5 milhões) por ano.

Fora de questão

Dono de um salário de aproximadamente 16 milhões de euros por temporada (R$ 99 milhões, na cotação atual) na China, Hulk já descartou uma transferência para os Estados Unidos - teve uma sondagem do Inter Miami. O Zenit, onde atuou entre 2012 e 2016, também está fora da jogada.