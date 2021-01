Negociação avança, e Porto está perto de fechar com Pepê

O Porto avançou no começo desta semana para fechar a contratação de Pepê. A 'Goal' apurou que o clube português alinhou praticamente todos os detalhes da negociação com o Grêmio, que vai ser fechada em 15 milhões de euros (R$ 97,5 milhões) e a manutenção de 20% de mais-valia. Ficou decidido também que o atacante permanece no futebol brasileiro até junho deste ano.

Para garantir a aquisição do jovem atacande de 23 anos, os portugueses tiveram de acelerar as conversas e também encarar a forte concorrência de Sevilla e Zenit, Os russos, inclusive, chegaram a cogitar a oficialização de uma proposta nos mesmos moldes.

Com a permanência assegurada no clube gaúcho até o meio deste ano, Pepê está garantido para participar nas finais da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, a princípio marcadas para os dias 3 e 10 de fevereiro.

O Grêmio, vale lembrar, detém 70% dos direitos econômicos do atacante. Os outros 30% estão divididos entre o empresário Giuliano Bertolucci (20%) e o Foz do Iguaçu (10%).