Negociação frustrada por Rafinha expõe problemas no Flamengo

A decisão de encerrar as tratativas e desistir de contratar Rafinha não caiu bem dentro do departamento de futebol do Flamengo. Os responsáveis pela pasta, Marcos Braz e Bruno Spindel, fizeram uma oferta, aceita pelo lateral no final de fevereiro, mas viram o departamento financeiro barrar o negócio.

A situação se estendeu durante semanas e na noite desta sexta-feira (19), depois do jogo contra o Resende, a dupla foi até a casa do lateral, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, comunicar sobre a decisão tomada pelo presidente Rodolfo Landim.

Braz e Spindel entendem que a pedida de Rafinha é dentro do que é justo e possível para o clube, no entanto, este não foi o pensamento de uma outra ala da diretoria. A situação dentro do futebol foi apontada como questão política e não financeira, o que deixou o lateral bastante chateado.

Internamente, sobrou até para o departamento de marketing, apontado pelo futebol como uma pasta que não tem entregado o que é preciso e nem recebe a mesma cobrança. Vale lembrar que, o Flamengo perdeu patrocinadores nos últimos meses e tem quatro espaços vazios no uniforme.

Além disso, o clube tem perdido sócios torcedores dia após dia. Para se ter uma ideia, antes da pandemia, o Flamengo atingiu a marca de 150 mil sts. Hoje, tem 59.863 segundo o site do programa.

Esta não é a primeira vez que o futebol se desgasta internamente por conta de uma negociação. No ano passado, a renovação de contrato com Diego Alves passou por um processo parecido.

Sem acerto com o Flamengo, Rafinha já deu o "ok" para seu empresário ouvir outros clubes.