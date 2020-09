Negociação por Suárez é travada e o Atlético agora foca em Cavani

Agora sim, agora não. Agora não, agora sim... e quando parecia que era um sim, é novamente um não. A rescisão do contrato do uruguaio com o Barcelona parecia encerrada, o jogador até havia chegado a um acordo com o Atlético de Madrid, mas um erro no acordo paralisou a mudança de ares do atacante.

Apesar da decisão, as conversas de Suárez com o clube estão bem encaminhadas... até esta terça-feira ele deu um giro de 180 graus: segundo o jornal 'Marca', os catalães deram um passo para trás e não querem pagar sua 'carta de liberdade'.

O jogador , acrescenta 'Sport', que cedeu parte do seu salário, chateado e decepcionado com Bartomeu por esta mudança repentina, pretende quebrar o silêncio e dar uma entrevista coletiva. Não seria uma entrevista como a que seu companheiro de equipe Leo Messi fez no 'Goal.com', mas uma conferência para a mídia.

E o Atlético de Madrid também não vai dar o braço para torcer. Os 'colchoneros' não vão modificar as condições - já acertadas - da operação. Por isso, no momento, a chegada do atacante ao Wanda Metropolitano está em seu ponto mais frio. Depois de não ingressar na Juventus, Suárez está prestes a experimentar uma nova não contratação.

A entidade rojiblanca, portanto, com Álvaro Morata que já passou com sucesso no exame médico com os 'bianconeri', reativaria a opção de Edinson Cavani, que atualmente está sem equipe após rescindir seu contrato com o Paris Saint-Germain. O salário do também ex-Napoli é uma dor de cabeça para o clube madrileno.

Luis Suárez, que treinou nesta terça-feira como mais um sob o comando de Ronald Koeman, não se despediu dos seus companheiros nem recolheu os seus pertences nas instalações desportivas do Barça, conforme assinala o jornal 'AS'. Sua saída, que parecia fechada, se afasta novamente. E o barulho nos arredores do Camp Nou - e em torno da figura de Bartomeu - não para de aumentar.

O atacante 'culé', diz o jornal 'Mundo Deportivo', pretende continuar no Barcelona se a sua contratação pelo Atlético, finalmente, der em nada. Ele quer continuar jogando em uma equipe competitiva, no futebol espanhol e perto de Castelldefels, onde ele e sua família criaram raízes.