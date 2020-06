Nélson Semedo é flagrado descumprindo as normas da quarentena

Após polêmicas como as dos jogadores do Sevilla ou a de Jovic, que desrespeitaram as normas da quarentena, Nélson Semedo é o mais novo integrante desse lamentável grupo.

O jogador do Barcelona foi flagrado na festa de aniversário de um amigo tatuador. Nessa reunião, todas as normas estabelecidas pelo Governo Espanhol, LaLiga e o próprio Barcelona, foram descumpridas.

A festa aconteceu quando Barcelona ainda estava na fase 2 do desconfinamento e tinha restrições severas. Na ocasião haviam mais pessoas do que o permitido, além da falta de máscaras.

As imagens foram publicadas no 'stories' dos seus amigos, mas o canal 'Deportes Cuatro' as divulgou antes de terem sido apagadas. Essas imagens podem servir para que o jogador seja punido.