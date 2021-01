Nem a grande fase do United desperta Van de Beek

As semanas se passam e Donny Van de Beek permanece apagado no Manchester United. O meio-campista holandês, que chegou como estrela de contratação no verão em Old Trafford, continua a ser uma das piores transferências de todo o ano de 2020.

Nem mesmo o bom momento do Manchester United, em que tudo parece correr bem e que até recolocou Paul Pogba em alto nível, teve nele um efeito despertador.

Não se sabe mais se é por falta de adaptação ou se o jogador não está dando o nível das três últimas temporadas no Ajax. Seja o que for, Ole Gunnar Solskjaer não coloca o jogador em campo.

Ele jogou apenas 21 jogos nesta temporada e apenas nove como titular. Além disso, um meio-campista como ele contribuiu apenas com um gol e uma assistência.

Assim, o mais normal é que tenha ficado nos insignificantes 852 minutos de jogo que acumula até à data.

Enquanto no Reino Unido ninguém sabe explicar o que acontece, a única realidade é que Van de Beek não jogou nas últimas cinco partidas da Premier League e o Manchester United começa a considerar que uma transferência para recuperar parte do investimento pode não ser uma ideia tão ruim.