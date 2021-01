Nem a neve para o capitão do Real Madrid

Too fala de Sergio Ramos e o seu futuro. Sua continuidade está no ar, já que o seu contrato com o Real expira em junho de 2021 e, até o momento, não há acordo com o clube.

Afastado de tudo isso, Sergio Ramos treinou no CT do Real Madrid. E, quando terminou os trabalhos, aproveitou para curtir a neve... do seu jeito.

O camisa '4' compartilhou uma foto nas suas redes sociais sem camisa e desafiando as baixas temperaturas registradas na cidade de Madri. "Eu amo o verão", escrevou.