Nem Barça, nem Real: Kanté escolhe o Chelsea

Kanté é um dos melhores meio-campistas do mundo do futebol. O Chelsea sabe disso e é por isso que eles não querem se separar do jogador. O Craque também quer continuar no time 'blue'.

'Goal.com' relatou que Kanté quer terminar todo seu contrato com o Chelsea, que termina em junho de 2023. Dessa maneira, ele descarta enfaticamente uma saída neste verão para outro cenário na Europa.

Real Madrid e Barcelona são apenas duas das equipes que têm o internacional francês em sua agenda. Ambos os times terão que renunciar e buscar novos objetivos para reforçar o meio-campo.

Kanté sabe que no Real Madrid ele perderia minutos em comparação ao Chelsea. E é que hoje Carlos Henrique Casemiro é insubstituível nos onze de Zidane.

Em Barcelona, querem bastante o francês. 'Mundo Deportivo' analisou a opção de que o Barcelona, para ​​conseguir Kanté, realizaria uma troca que terminasse com Coutinho em Stamford Bridge.

Dessa forma, as duas grandes equipes da Espanha sonham com Kanté. O meia francês selou seu futuro no Chelsea, pelo menos até junho de 2023.