Nem Barça, nem Real Madrid: Havertz escolhe o Chelsea

Kai Havertz é uma das pérolas mais promissoras do futebol europeu e é normal os clubes de alto nível suspirarem por ele, como no caso do Real Madrid e Barça.

Ambas as equipes estavam motivadas para tentar fechar a contratação do alemão, que no final acabou ignorando os dois gigantes espanhóis.

E é que, de acordo com o portal 'Kicker', o jogador do Bayer Leverkusen decidiu se juntar ao ambicioso e empolgante projeto do Chelsea.

Não esqueçamos que a equipe de Londres contratou recentemente Ziyech (Ajax) e Werner (RB Leipzig), dois jogadores de grande valor no mercado.

Se a partida de Havertz para os 'blues' for confirmada, a equipe liderada por Frank Lampard acrescentará um novo talento a suas equipes para a próxima temporada.

Os números do craque alemão endossam sua contratação: 17 gols e nove assistências em 43 jogos. Mas há um problema: o Bayer não o deixaria sair por menos de 100 milhões de euros.