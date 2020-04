"Nem com Guardiola o Arsenal ganharia a Premier League"

A deriva do Arsenal nos últimos anos atraiu críticas de todos os setores, ainda mais de um dos jogadores que marcou uma época como Paul Merson.

"Se o Arsenal lutará por títulos a curto prazo? Não, nem mesmo com Pep Guardiola no comando. Ainda não ", confessou Merson no 'Sky Sports' sobre a organização do esquadrão 'gunner'.

O ex-jogador de futebol foi claro sobre quando o declínio começou. "Arsene Wenger costumava dizer isso o tempo todo, é sobre os jogadores, e o Arsenal agora não é um time bom o suficiente, não é um time bom o suficiente", disse ele.

Merson não aponta para o banco, mas sim mais alto. "Gosto muito de Mikel Arteta e acho que ele se sairá melhor que Unai Emery, mas ao mesmo tempo, para disputar o título, acho que eles estão a milhões de quilômetros de distância", disse o ex-jogador de futebol.

"Eles não sabem como se defender, e se você não sabe se defender, não pode se qualificar para os títulos. Existe espaço para otimismo? Vou dizer que não, para ser honesto. Não conheço nenhum time que ganhou alguma coisa quando não sabe se defender", confessou. .

Terminou com mais críticas Merson: "Você não pode continuar marcando três gols em cada jogo para ganhar um ponto ou apenas ganhar um jogo, então eles estão a um milhão de quilômetros de distância. Essa será uma jornada lenta e lenta para o Arsenal".