Nem conseguiu botar a braçadeira: Messi supera marca pessoal ao sair do banco

O Barcelona visitou o Betis em jogo válido pela 22ª rodada da LaLiga e começou perdendo, mas correu atrás da vitória por 3 a 2 graças aos gols de Messi, Trincão e Víctor Ruiz (contra).

A partida começou com uma escalação alternativa definida por Koeman para poupar jogadores pensando no jogo da quarta-feira contra o Sevilla pela Copa do Rei, enquanto os donos da casa entraram em campo com artilharia mais do que pesada.

Diante das dificuldades do confronto, o craque argentino substituiu Riqui Puig aos 57 minutos, quando o Barcelona perdia por 1 a 0. Messi foi o grande protagonista da virada e demorou apenas 2 minutos e 16 segundos para balançar as redes. Somente depois do gol ele teve tempo para colocar a braçadeira de capitão, que estava com Sergio Busquets.

Desde o início da carreira, Leo atuou em 757 jogos com o Barcelona e foi titular em 673, portanto entrou em campo 84 vezes após iniciar as partidas entre os reservas. Entre essas ocasiões, ele fez 27 gols no Campeonato Espanhol e nunca havia marcado tão rapidamente. O feito inédito foi destacado pela própria LaLiga em suas redes sociais.

Mais do que a marca em si, a entrada do argentino com efeito imediato no placar demonstra o diferencial de um craque que vem sendo questionado pelo salário exorbitante e evidencia a alta concentração de um jogador determinado a mudar partidas, o que dá argumentos para quem aprova o alto investimento do clube para mantê-lo.