"Nem Cristiano, nem Messi; eu quero ver Sergiño Dest todas as semanas"

Sergiño Dest foi um dos melhores em campo na partida entre Barcelona e Dinamo Kiev na Champions, que terminou com uma goleada de 4 a 0 a favor do time espanhol.

O norte-americano marcou contra os ucranianos o seu primeiro gol com a camisa azulgrana, mas não evitou que uma lenda como Jamie Carragher, ex-jogador do Liverpool, zombasse um pouco dele.

É que Carregher, comentarista no canal 'CBS' onde Micah Richards, ex-jogador do Manchester City, falou sobre a Seleção dos Estados Unidos, brincou com o nível dos seus integrantes.

"Claro. Nem Cristiano, nem Messi. O jogador que eu quero ver todas as semanas é Sergiño Dest, sem dúvidas", comentou o ex-jogador 'red' em tom jocoso.

Mas logo veio a público se retratar. "Estava brincando um pouco sobre os jogadores dos Estados Unidos, já que pensei que Micah estava falando da seleção deles por estar em um canal norte-americano e decidi dar um passo a mais", disse.