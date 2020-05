"Nem Cristiano, Nem Messi, nem Neymar: ninguém será melhor que Ronaldo"

No futebol de hoje, Cristiano e Messi competem ano após ano pela Bola de Ouro. Outros craques como Neymar aparecem para sucedê-los no futuro.

Mas Roberto Carlos tem claro que nenhum deles pode ser comparado a Ronaldo. "Nunca haverá outro 'Fenômeno'. Nem Neymar, nem Cristiano, nem Messi... Ronaldo é único e o melhor, ele podia fazer qualquer coisa", disse ele a 'Goal'.

Obviamente, ele deixou elogios pelos três jogadores mencionados acima. "Acho que Cristiano e Messi ainda têm mais três anos no topo, mas Neymar, Mbappé e Hazard assumirão o cargo mais tarde. Na verdade, acho que Hazard, em pouco tempo, mostrará que é o número um no mundo", previu.

Roberto Carlos nunca esquecerá o dia em que Ronaldo desembarcou no Bernabéu: "Ele sabia o quão incrível era quando chegou, mas muitas pessoas não. Ele surpreendeu muitos. Lembro-me de 80.000 pessoas muito felizes e agradavelmente surpreendidas por ele".

O ex-jogador do Real entende que o futebol naquela época era muito diferente de hoje. "Acho que em nossa geração era mais difícil marcar gols. Tudo era mais físico naquela época e os atacantes estavam menos protegidos", disse ele.

Ronaldo e Roberto Carlos faziam parte dos Galácticos, um Real histórico. "Tivemos uma atmosfera incrível dentro do clube. Embora houvesse grandes jogadores, era apenas um grupo de grandes pessoas trabalhando no mesmo ambiente. Éramos todos grandes amigos e ainda somos. Foi espetacular. O Real Madrid é maior que os egos. O clube é enorme e a cultura do clube era tão grande que conseguia contratar grandes jogadores de futebol", analisou.

Finalmente, ele falou sobre Zidane, com quem ele também coincidiu no vestiário. "Ele entrou como o número um do mundo. Ele não falava muito, então deixou seu jogo falar por ele. Ele é um dos melhores de todos os tempos e agora é treinador. Ele constrói um bom relacionamento com seus jogadores e conhece a mentalidade do Real Madrid. Ele sabe como seus jogadores pensam", finalizou.